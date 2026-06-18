大正製薬は6月17日、「時間差熱中症」に関する調査結果を発表した。調査は2026年6月、全国の20代以上の男女731人を対象にインターネットで行われた。○屋外活動後の夜・翌日に不調が出る「時間差熱中症」に注意熱中症は炎天下で活動している最中に起こるイメージがあるが、実際には活動を終えてしばらく経ってから不調があらわれる「時間差熱中症」を起こすケースも少なくない。暑熱環境での活動後、数時間から、長い場合は数日後