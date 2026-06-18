【One Song, One Life】 2026年内 発売予定 6月16日 体験版公開 ジー・モードは、LOVE ANNEXが企画するPC（Steam）用リズムゲーム「One Song, One Life」のパブリッシングを担当すると発表した。あわせて6月18日に新作PVを公開し、6月16日からSteamで開催されている「Steam Nextフェス」への参加、体験版を公開した。 本作は叩くノーツの種類によって