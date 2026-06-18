セブン‐イレブン・ジャパンは6月23日、「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」(313.20円)を全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。「スイーツバーガー レアチーズ&アーモンド」(313.20円)手軽に食べられる、見た目も華やかな新しいスイーツが登場する。濃厚ながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズに、香ばしいアーモンドと爽やかなオレンジピールを組み合わせ、ピンク色のふわふわブリオッシュでサン