北中米Ｗ杯で導入されたハイドレーションブレイク（飲水タイム）がもたらす莫大な広告収益が明らかになった。今大会前後半の試合中にそれぞれ飲水タイムが設けられたが、試合の流れを止めるとしてファンやサポーター、関係者の間では不評が広まっている。これは選手を守るためでもある一方で、盛り上がる場面でＣＭを入れられるため巨額の広告料を生み出す。米メディア「スターテレグラム」は?ハイドレーションバブル?の実