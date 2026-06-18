米アニメ映画「リロ・アンド・スティッチ」でリロや、英語吹き替え版「千と千尋の神隠し」で千尋の声優として活躍した元ディズニーの子役デイヴィ・チェイスさんが髄膜炎と血液感染症による敗血症で１６日、ロサンゼルスの病院で亡くなったことが分かった。３５歳だった。米ニュースサイト「ＴＭＺ」によると、チェイスさんはここ数年消息が途絶え、友人らが行方を探していたところ、多くのホームレスが住む?スキッド・ロウ?と