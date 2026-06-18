LIXIL住宅研究所は6月17日、二世帯住宅についての調査結果を発表した。調査は2026年2月16日〜22日、20〜40代の既婚男女で、親と同居している人(197名)、親と別居している人(203名)の計400名を対象にインターネットで行われた。○親(実親または義親)と別居している人の今後の意向現在、親と別居している人の今後の意向は、「親とは別居したまま」が34.0%で最も多く、「親とは近くに住む近居」が14.3%、「将来的に親と同居」が11.8%