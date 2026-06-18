【モデルプレス＝2026/06/18】乃木坂46の一ノ瀬美空が6月17日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。自身が飲めないものについて明かし、話題となっている。【写真】23歳乃木坂メンバー、ミニ丈で美脚披露◆一ノ瀬美空、貧血悪化させる飲み物にショック放送で、貧血に悩んでいると発言した一ノ瀬。一ノ瀬は、毎日飲んでいるという緑茶が貧血を悪化させる食材であると告げられ「え〜！？毎日飲んでます」と困っ