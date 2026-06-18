すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツが展開する焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は6月18日、これまで一部店舗限定で実施してきたテイクアウト販売を全43店舗（2026年5月31日時点）へ拡大した。あわせて、対象エリアでデリバリーサービスも開始する。テイクアウトの全店展開とデリバリー開始に合わせて、メニューを全面リニューアル。具材量を通常サイズの約2倍に設計した「デカ盛り弁当」を新たに投入する。〈具材