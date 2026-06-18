アーティスト・村上隆の大規模回顧展が12月5日から2027年7月18日まで、オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州立美術館で開催される。オーストラリアで初となる大規模回顧展で、世界初公開の新作を含め、村上の約30年にわたる創作の歩みを紹介する。【動画】現代美術作家・村上隆×『SHOGUN 将軍』夢の対面同美術館と村上による共同企画。1990年代における革新的な試みから、今回初公開となる新作の作品集に至るまで、