落語協会は18日、落語家の蜃気楼龍玉（しんきろう・りゅうぎょく、本名・加藤暢彦＝かとう・のぶひこ）さんが心不全のため死去したことを発表した。53歳だった。「当協会員の蜃気楼龍玉（本名：加藤暢彦かとうのぶひこ）が、令和8年6月11日（木）午前8時、心不全の為、永眠いたしました。（53歳）」と報告。葬儀は近親者のみで執り行われたという。「最後の寄席出演は令和8年5月30日の黒門亭でした」と明かし、「謹んでご