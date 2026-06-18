『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が6月12日に放送され、父親の手のひらの上で見事なバランスで立つ2歳の女の子が、猛者たちと「手のひら乗せ-1グランプリ」で対決する様子が描かれた。【映像】2歳児が父の手のひらでY字バランスをする様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底