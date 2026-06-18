俳優の山崎賢人（31）が18日、都内で中国オーディオブランド「EDIFIER（エディファイア）」の新CM発表会に出席した。趣味は音楽鑑賞。「わりと音楽好きなので、いつでも聞いている。起きたときは起きるためのテンション上げる音楽や、昼間も気合い入れたいときに音楽を聴いてから行く。夜はリラックスしたいときに聞く」と生活に音楽は欠かせない。さまざまな分野の音楽を聴くといい「ロックとかブルースとかジャズとかヒッ