『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が6月12日に放送され、平井堅をこよなく愛する男性が猛者たちと「平井堅イントロクイズ王決定戦」に挑む様子が描かれた。【映像】イントロクイズの瞬間（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「平井堅イントロク