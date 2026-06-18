18日午後、羽田空港に駐機していたロンドン行きの機内で乗客のスマートフォンから煙が出るトラブルがありました。18日午後1時ごろ羽田空港国際線・第3ターミナルで「飛行機の客室で火災対応」と関係者から119番通報がありました。煙が確認されたのは離陸の準備をしていたロンドン行きの便で、警察によりますと乗客のスマートフォンから煙が出たとみられていますが、その後すぐに客室乗務員によって消し止められたということです。