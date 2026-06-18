各国の家計金融資産の推移をみると、米国や英国が順調に伸びている一方、日本は1.54倍と伸び悩んでいます。その背景には、日本人特有の「預金好き」と「投資嫌い」があるようです。さらに米国では、蓄えたお金を遺さずに使い切る人が多いといわれます。高齢化が進む日本でも、これからはお金を「上手に増やし、上手に使う」ことが重要になってきます。酒井富士子氏の著書『60分でわかる！ 新NISA 超入門［改訂新版］』（技術評論社