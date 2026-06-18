猫好きにはたまらない喫茶店の「おもてなし」がSNSで注目を集めている。【写真】椅子には猫、お客さんは立って飲む猫たちが悠々と椅子を占領しているため、座れないお客さんが立ってクリームソーダを飲む写真。投稿したのは、大阪府枚方市にある「猫喫茶ネコブ」公式X（@nekobuneko）。本来お客様である人間より、喫茶店で暮らす猫が最優先されるお店は、真の猫好きに大人気で、現在予約必須なほど盛況だそう。一体どのようなルー