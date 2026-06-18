「保護してすぐ病院に連れて行ったとき、先生から『だいたい5月生まれぐらいだね』と言われたサクラ。丸くてかわいいモフモフ女子になりました」【アフター写真】大切に育てられ、今やふっくら美ニャンに…そんなコメントが添えられた元保護猫の劇的なビフォーアフター写真が大きな反響を呼びました。保護されたばかりのころ、痛々しいほど痩せていたその子猫の名前は、「サクラ」ちゃん（女の子）。今では、同じ猫とは思えないほ