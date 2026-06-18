座席まわりの安全をさらに強化トヨタは2026年6月18日、商用バン「ハイエース」（バン・ワゴン・コミューター）の一部改良モデルを7月1日に発売すると発表しました。ハイエースは、1967年の初代モデル登場以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、アフリカ、中南米など世界の国々で使用されてきた商用バンの人気ブランドです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが新しいトヨタ「ハイエース」です！ 画像で見る（30