楽天は18日、7月20日の西武戦の試合後に開催する「ダイワロイネットホテルズpresents 第11回楽天イーグルス花火大会」のスペシャルゲストに、シンガーソングライターのTani Yuukiさんが登場することになったと発表した。当日は、花火の打ち上げに合わせた試合終了後のライブパフォーマンスでスタジアムを盛り上げる他、試合前のセレモニアルピッチにも登場する。▼ Tani Yuukiさん コメント「シンガーソングライターのTani Yuu