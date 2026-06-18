山形県寒河江市の市街地で、きょう未明からクマの目撃が相次いでいます。 【画像】目撃現場付近 当初、市が緊急銃猟も視野に警察と警戒を続けていましたが、寒河江市によりますと、民家が近くにあることから今のところ緊急銃猟は検討していないということです。 今後再びクマの目撃があった場合には、麻酔銃などでの捕獲を予定しているということです。 ■【画像】交通規制が敷かれた現場周囲には民家が ※写真はきょう午前