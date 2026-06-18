俳優の河合優実が18日、都内で行われた『FAST RETAILING × UNHCR 共同メディア説明会』にゲストとして参加した。6月20日の「世界難民の日」を前に開催された説明会で、今年1月に訪問したバングラデシュのロヒンギャ難民キャンプでの経験を振り返り、「100万人という数字ではなく、一人ひとりがそれぞれの生活を送っている個人なんだという実態を近くで見ることができた」と語った。【全身ショット】きれい！大人っぽいベージュ