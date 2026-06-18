◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は大会7日目、グループステージK組とL組の第1節が行われ、イングランド対クロアチアの強豪が激突。そのほかクリスティアーノ・ロナウド選手擁するポルトガルや初出場のウズベキスタンなどが登場しました。K組ではポルトガルが6大会連続出場を飾ったロナウド選手をワントップに置き、コンゴ民主共和国と対戦。前半6分