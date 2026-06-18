乃木坂46井上和（21）が7月3日公開の映画「トイ・ストーリー5」で新キャラクター・スナッピーの日本版声優を担当することが決定した。18日、乃木坂46公式サイトで発表された。同映画公式サイトには井上のコメントも掲載された。「本当にただただ嬉しくて幸せで。『トイ・ストーリー』は生まれた時からすぐそばにあって、日常の一部のようなものだったので、あの世界に自分が入れるんだって思ったら、楽しみと夢みたいな気持ちで、