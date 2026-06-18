2019年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術を実施。その後、同年4月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが6月17日、公式ブログを更新し、鍼治療を受けて腰の状態が改善していることを報告しました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】鍼治療で腰痛が劇的改善「一時は寝返りも打てなかったのに…」うつ伏せが可能になった喜びを報告堀