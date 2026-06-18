自ら作成したプログラムを悪用し人材広告会社のキャンペーンにウソの個人情報での登録を繰り返し、特典のギフトカードをだまし取ったとして元システムエンジニアの男が逮捕されました。警視庁によりますと竹村航容疑者（46）は2022年から翌年にかけて人材広告会社のキャンペーンサイトにウソの個人情報での登録を繰り返し、特典の「Amazonギフトカード」およそ790万円分をだまし取った疑いが持たれています。竹村容疑者はウソの個