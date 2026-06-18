兵庫県尼崎市内のコンビニエンスストア駐車場で車を急発進させ、男性（１７）にけがを負わせたとして、兵庫県警尼崎北署は１７日、大阪市生野区の無職の男（２３）と、尼崎市の無職の女（２６）の両容疑者を殺人未遂容疑で逮捕した。男は、直前に「ゾンビたばこいらんか」と、男性らに声をかけていたという。同署は現場で薬物とみられるものを押収し、鑑定を進めている。発表では、２人は５月３１日午後９時５分頃、尼崎市武庫