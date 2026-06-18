ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（25）が、今季初めて1軍に昇格することが決まった。17日の試合終了後に昇格を伝えられ、18日のファーム・リーグ、オリックス戦（タマスタ筑後）に「1番・一塁」でスタメン出場。2打席立ってからの移動を指示されており、1打数1安打2打点、1四球だった。1―0の2回には、1死一、二塁でフェンス直撃の適時三塁打を放ち「僕もびっくりです。追い込まれてからもいけました。狙って打っているわけで