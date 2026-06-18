元テレビ朝日社員の玉川徹氏が18日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演した。オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下が14日（現地時間）、アレキサンダー国王夫妻とともに、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の日本対オランダ戦を観戦されたことについて、「ワールドカップを王と天皇が見る時に、どんな雰囲気なんだろうな」と、素朴な思いを口にした。両陛下は14日にアムステルダムに到着。