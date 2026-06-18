俳優の山〓賢人（31）が18日、都内でオーディオブランド「EDIFIER」新CM発表会に出席した。アンバサダーを務める山〓も音楽鑑賞が趣味。音楽は生活の中で常に聞いているといい、「起きた時もテンションを上げるための音楽、昼間も気合入れたい時に聞いたり、夜はリラックスしたい時に聞いたりしています」と明かした。好きなジャンルはオールジャンル。「その時の気分で聞き分けています」と気分転換として欠かせないものという。