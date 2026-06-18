ＤｅＮＡの加藤響内野手が１８日、今季初めて１軍に合流した。この日横浜スタジアムで行われた１軍練習に参加し、小雨の中、約１時間汗を流した。ファームでは今季４０試合に出場し、打率２割２分を記録し「飛んできた簡単なボールをしっかりアウトにする意識でずっと守ってきました。飛んできたボールを当たり前にアウトにしていくのがピッチャーの信頼を一番得られると思うので」と、意識して調整してきた。１８日の時点で