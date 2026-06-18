タレントの大沢あかね（４０）と元モーニング娘。の藤本美貴（４１）が、１８日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）に出演した。「爆買いおしゃべりショッピング」と題して無印良品とスリーコインズで買い物をする２人。ともに３児の母で、節約について話している中で、大沢が「最近夫に怒られた」とお笑いタレント・劇団ひとりにしかられたと告白した。その理由は「美容を頑張りすぎてお金を