【モデルプレス＝2026/06/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】今日好き出身17歳美女「大人っぽくて綺麗」雰囲気ガラリの新ヘア公開◆谷村優真、新ヘア披露谷村は「レイヤー復活したよーーーお」と記し、ソロショットを投稿。これまでの長さ