【モデルプレス＝2026/06/18】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の写真を公開した。【写真】32歳クリエイター「面影あって可愛い」息子にそっくりな自身の幼少期ショット◆ゆうこす、幼少期ショット披露ゆうこすは「息子、わたしの赤ちゃんの頃にめちゃくちゃそっくり」とつづり、幼少期の写真を投稿。ショートヘアにノースリーブ姿で畳に座り、ボール