【モデルプレス＝2026/06/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が6月18日に更新された。メンバーのウォニョン（WONYOUNG）を標的とした悪意ある投稿に対して法的措置を講じていることを明かした。【写真】KPOP美女、変装なしの六本木街中での姿◆ウォニョンを標的とした悪意ある投稿に法的処置所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは、「弊社は、弊社アーティスト チャン・ウォニョンを標的とした悪