【モデルプレス＝2026/06/18】女優の長谷川京子が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのすき焼きを公開し、反響を呼んでいる。【写真】47歳女優「味が想像がつかない」トマト＆山椒の実たっぷりすき焼き披露◆長谷川京子、山椒たっぷりのすき焼き公開長谷川は「About last night」「スタッフのお誕生日会。みんなですき焼きに使う山椒の実の枝取りを」とコメントを添え、4人でテーブルを囲んで山椒の実を枝から外