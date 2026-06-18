【モデルプレス＝2026/06/18】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが6月17日、自身のInstagramを更新。手作りのコロッケを公開した。【写真】33歳テレ朝人気アナ「サクサクの衣がたまらない」ソース要らずのコロッケ◆桝田沙也加、手作りコロッケ披露桝田は、食卓に用意された料理の写真を投稿。「お肉屋さんのコロッケ ソース要らず！ 甘めお肉ごろごろコロッケを作りました おやつ感覚で何個でも食べられる」とつづり、丸形や楕