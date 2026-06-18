関東地方は、明日19日は晴れ間が広がり、気温がグンと上がります。熱中症対策が欠かせません。午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。その先は、梅雨らしく、曇りや雨の日が続きます。特に雨の範囲が広がるのは20日から21日で、降り方が強まることもあるでしょう。明日19日(金)強い日差しで気温上昇暑さ対策を山沿い中心に急な雨や雷雨も明日19日(金)の関東地方は、今日18日とは一転して晴れ間が広がります。気温がグンと上が