米イラン署名でドル売り・円売り、原油75ドル割れトランプが“譲歩“か 米国とイランが予定より早く覚書に署名した、今後60日間かけて核問題などについて協議する。その間、ホルムズ海峡は無料で通航できる。リスク選好ムードが広がり、円とドルが下落している。NY原油先物は75ドル台を割り込んでおり、世界的なインフレ加速懸念が後退している。 米イラン覚書には「濃縮ウランはIAEAの監督下で“ 現地“ において希