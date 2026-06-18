アジア株米イラン署名とFOMCが拮抗、トランプ自ら「レッドライン」破る 東京時間14:15現在 香港ハンセン指数 23889.38（-422.78-1.74%） 中国上海総合指数 4092.76（-15.31-0.37%） 台湾加権指数 46342.31（+464.92+1.01%） 韓国総合株価指数 8995.09（+130.85+1.48%） 豪ＡＳＸ２００指数 8927.60（-38.70-0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77206.88（+51.26+0.07%） アジア