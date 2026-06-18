日本時間午後８時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や声明、議事録が発表される。市場では政策金利は現行の３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明や票の分かれ具合が焦点になっている。最近、米国とイランの戦闘終結の合意から原油が下落している。こうした状況を受けて声明でインフレの上振れリスク後退が指摘されたり、前回会合では１票あった利上げ票が今回ゼロになったりするようであれば、英中銀（