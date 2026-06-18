東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 実質GDP（第1四半期）07:45 結果0.8% 予想0.8%前回0.5%（0.2%から修正）（前期比) 結果1.5% 予想1.0%前回1.5%（1.3%から修正）（前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米国イランが予定より早く覚書に署名、発効した 濃縮ウランはIAEA監督下で“ 現地“ において希釈処理 海峡は60日間は通航無料、その後イランが再び徴