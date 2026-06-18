栃木県下野市で、原付バイクに乗っていた74歳の男性をトラックでひき逃げして死亡させたとして、51歳の会社員の男が逮捕されました。きのう（17日）午後0時半ごろ、栃木県下野市で「バイクが倒れて男性が頭から血を流して倒れている」と110番通報がありました。警察によりますと、原付バイクに乗っていた下野市の無職・和田辰男さん（74）が倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたがその後、死亡が確認されました。警察はひき