元自衛官でお笑い芸人のやす子さんが、6月16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震度5弱の強い地震があったことを受け、発生から約5分後に自身のX（旧Twitter）を投稿。その “地震への備え” についてのメッセージが反響を呼んでいます。【写真を見る】【 やす子 】「地震強かったですね。皆さん大丈夫ですか？」地震発生時 “即座に発信” したメッセージに 感謝の声 続々やす子さんは、「地震強かったですね。皆さん大丈