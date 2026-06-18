デビュー５０周年を迎えたシンガーソングライターの尾崎亜美が１８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に夫でベーシストの小原礼とともに出演。忘れられない結婚式のエピソードを明かし、黒柳徹子を驚かせた。尾崎と小原は９７年にロサンゼルスで結婚式を挙げた。屋外でのウエディングフォトを披露すると黒柳も思わず「素敵ね」とうっとり。小原は「うちの兄貴の家なんですけど、ホームウェディングをやりたいと」と身内と仲間だけ