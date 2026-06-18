【考察系怖いストーリー消えた同級生】 6月17日発売 価格：1,210円 【拡大画像へ】 西東社は、「考察系怖いストーリー 消えた同級生」を6月17日に発売した。価格は1,210円。 本書は、シリーズ累計180万部を突破した子ども向けホラー「ミラクルきょうふ！」シリーズの最新刊。小説パートとマンガパートで構成されてお