【ポーランドからやってきた マダム猫の古民家暮らし】 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、かんさび氏のコミックエッセイ「ポーランドからやってきた マダム猫の古民家暮らし」を6月18日に発売した。価格は1,595円。 ポーランドから海を越えて日本の古民家にやってきた猫、マダム・リリーの暮らしをフルカラーで描いたコミックエッセイ。ポーランド時代の暮らしぶりや、