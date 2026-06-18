インターネットイニシアティブが３日続伸している。この日、産業機械や工場設備をＩｏＴ化するソリューション「ＩＩＪ産業ＩｏＴセキュアリモートマネジメント」（ＩＩｏＴ－ＳＲＭ）が、三和シヤッター工業（東京都板橋区）のシャッター遠隔管理システム「ＲｅｍｏＳｍａＰｒｏ（リモスマプロ）」に採用されたと発表しており、好材料視されている。 ＩＩｏＴ－ＳＲＭは、産業機