「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、エスネットワークスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 １７日の取引終了後、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を３９億３６００万円から４４億円（前期比２８．７％増）へ、営業利益を４億円から６億円（同９６．１％増）へ、純利益を２億４５００万円から３億７０００万円（同７０．５％増）へ上方修正した