リクルートホールディングスが急反発。株価は一時、前日に比べ８％高に買われた。野村証券は１７日、同社株のレーティングを３段階で真ん中の「ニュートラル」から最上位の「バイ」に引き上げた。目標株価は８０００円から１万６０００円に見直した。ＨＲテクノロジー事業では、求人サイト「インディード」のプレミアム広告プランが好調。同事業は利益成長性と事業評価が高まる局面にある、