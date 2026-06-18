カプコンは、対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』のYear 4最初の追加キャラクターとして「ヤスミン」を8月3日に配信することを発表した。あわせて、ゲームプレイ映像が公開されている。 【画像あり】フィリピンの伝統武術“エスクリマ”を駆使して戦うスクリーンショット ヤスミンはフィリピン出身のファイターで、同国の伝統武術“エスクリマ”を駆使して闘う。俊敏な動